Алонсо и игроки «Реала» наладили отношения после общения в раздевалке — AS

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо и футболисты клуба начали налаживать свои отношения, что привело к ощутимому изменению атмосферы в раздевалке команды. Это стало возможным благодаря ряду встреч, телефонных переговоров и активному диалогу между сторонами, состоявшихся в последние несколько дней. Об этом сообщает издание AS.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возникших проблемах в общении между тренерским штабом, возглавляемым Алонсо, и игроками клуба. В частности, была информация, что Винисиус якобы не желает продлевать свой контракт из-за сложных взаимоотношений с тренером.

Согласно данным источника, ключевым фактором в улучшении ситуации стало осознание футболистами своей ответственности. Игроки «сливочных» поняли, что именно они в наибольшей степени несут ответственность за результаты команды и должны действовать как единый коллектив. Кроме того, они осознали необходимость налаживания конструктивных отношений с наставником. В свою очередь, сам Хаби Алонсо пришёл к пониманию, что сближение с подопечными позволит ему заручиться их полной поддержкой.

Накануне «Реал» провёл матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 4:3. Следующую встречу в рамках национального чемпионата – Ла Лиги – мадридская команда проведёт 30 ноября с «Жироной».