«Шахтёр» обыграл «Шэмрок Роверс» в 4-м туре Лиге конференций

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Шэмрок Роверс» и «Шахтёр». Игра проходила на стадионе «Таллахт» (Дублин, Ирландия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу команды гостей.

Первый гол во встрече забил бразильский нападающий украинской команды Кауан Элиас на 23-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте полузащитник гостей Егор Назарина укрепил преимущество своей команды. На 87-й минуте форвард «Шэмрок Роверс» Коннор Мэлли отыграл один мяч.

После 4-го тура «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав девять очков. «Шэмрок Роверс» заработал одно очко и располагается на 35-й строчке.