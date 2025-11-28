Скидки
Сергеев — об игре с «Зенитом»: после трёхминутной паузы опять смотрели пенальти

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался об ответной игре с «Зенитом» (0:1) на стадии четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом тайме главный судья матча Антон Фролов назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых после видеопросмотра VAR.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Тяжёлая игра была. Решил единственный пенальти, и то там после трёхминутной паузы опять смотрели. Я не знаю, как у нас трактуют. Мы начали хорошо, потом зачем‑то сели в низкий блок. Из‑за этого было мало выходов», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

По итогам двух матчей «Динамо» вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где встретится со «Спартаком». «Зенит» отправился во второй этап 1/4 финала Пути регионов, где сыграет с «Балтикой».

