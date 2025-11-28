АЕК Николича победил «Фиорентину» Ваноли в 4-м туре Лиги конференций

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Фиорентина», которую тренирует экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, и АЕК из Афин, которым руководит бывший наставник ЦСКА Марко Николич. Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу греческой команды.

Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Мият Гачинович на 35-й минуте встречи.

После 4-го тура АЕК занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав семь очков. «Фиорентина» заработала шесть очков и располагается на 17-й строчке.