Главная Футбол Новости

Страсбург — Кристал Пэлас, результат матча 28 ноября 2025, счет 2:1, 4-й тур общего этапа Лиги конференций 2025/2026

«Страсбург» одержал волевую победу в матче с «Кристал Пэлас» в Лиге конференций
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 между клубами «Страсбург» (Франция) и «Кристал Пэлас» (Англия). Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Митчелл – 35'     1:1 Эмега – 53'     2:1 Эль-Мурабет – 77'    

На 35-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Тайрик Митчелл. На 53-й минуте нападающий «Страсбурга» Эмануэль Эмега восстановил равновесие. На 77-й минуте полузащитник Самир Эль-Мурабет вывел французскую команду вперёд.

В следующем туре «Страсбург» встретится с «Абердином» (11 декабря), а «Кристал Пэлас» — с «Шелбурном» (11 декабря).

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
