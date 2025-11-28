Скидки
Бетис — Утрехт, результат матча 28 ноября 2025, счет 2:1, 5-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

Ассист Антони помог «Бетису» обыграть «Утрехт» в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» и «Утрехт». Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 Эрнандес – 42'     2:0 Абде – 50'     2:1 Родригес – 55'    

В конце первого тайма с передачи вингера Антони нападающий Кучо Эрнандес открыл счёт в игре. На 50-й минуте нападающий Эз Абде укрепил преимущество «Бетиса». На 55-й минуте полузащитник Мигель Родригес сократил отставание «Утрехта».

В минувшем туре испанская команда победила «Лион» со счётом 2:0. Нидерландский клуб разделил очки с «Порту» (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
