Ассист Антони помог «Бетису» обыграть «Утрехт» в матче Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» и «Утрехт». Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма с передачи вингера Антони нападающий Кучо Эрнандес открыл счёт в игре. На 50-й минуте нападающий Эз Абде укрепил преимущество «Бетиса». На 55-й минуте полузащитник Мигель Родригес сократил отставание «Утрехта».

В минувшем туре испанская команда победила «Лион» со счётом 2:0. Нидерландский клуб разделил очки с «Порту» (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

