Киевское «Динамо» уволило главного тренера клуба Александра Шовковского

Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Шовковского и весь тренерский штаб после поражения команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с «Омонией» (0:2).

«Тренерский штаб команды освобождён от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник «Динамо» U19», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После четырёх туров «Динамо» занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций, записав в свой актив три очка. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения. В следующем туре киевляне встретятся с «Фиорентиной». Матч состоится 11 декабря.