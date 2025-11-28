Скидки
Киевское «Динамо» уволило главного тренера клуба Александра Шовковского

Комментарии

Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Шовковского и весь тренерский штаб после поражения команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с «Омонией» (0:2).

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Семедо – 34'     2:0 Неофиту – 59'    

«Тренерский штаб команды освобождён от исполнения обязанностей. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, наставник «Динамо» U19», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После четырёх туров «Динамо» занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций, записав в свой актив три очка. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения. В следующем туре киевляне встретятся с «Фиорентиной». Матч состоится 11 декабря.

