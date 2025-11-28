Скидки
Главный тренер сборной Португалии U17 прокомментировал победу в финале чемпионата мира

Главный тренер юношеской сборной Португалии Бино высказался по поводу победы своей команды в финале чемпионата мира U17 над сверстниками из сборной Австрии (1:0).

«Я так горжусь тем, что тренирую этих игроков. Это был трудный путь, но он многому нас научил — и их, и меня. После отличного выступления на Евро возможность выиграть чемпионат мира — это фантастика. Я поздравляю их со всем, что они сделали, со всем, что они дали стране и португальскому футболу», — приводит слова Бино официальный сайт ФИФА.

27 ноября в Катаре завершился юношеский чемпионат мира по футболу. В финальном матче турнира португальцы одержали победу над австрийцами со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Анисио Кабрала.

