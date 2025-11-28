Скидки
Семак: многие клубы меняют тренера, положительно реагируют на смену, в отличие от «Зенита»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о смене тренера в «Динамо». 17 ноября пост главного тренера «Динамо» покинул Валерий Карпин. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев. В ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. По результатам двух встреч санкт-петербургский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3) и вылетел в Путь регионов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— Как повлияло на подготовку то, что у вашего соперника между матчами сменился тренер?
— Я думаю, никак не повлияло. Для команды «Динамо», конечно, смена тренера — это дополнительный всплеск эмоций, как правило, положительных. Команда всегда реагирует. Многие команды меняют тренера, положительно реагируют на смену, в отличие от «Зенита», где не меняют главного тренера. Поэтому мы стараемся поддерживать тот эмоциональный фон, который у нас есть. И сегодня в этом отношении мне игра понравилась, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

На стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сине-бело-голубые встретятся с калининградской «Балтикой». Этот матч состоится 3-5 марта.

Новости. Футбол
