Главный тренер сборной Австрии U17 высказался о поражении в финале чемпионата мира

Главный тренер юношеской сборной Австрии Герман Штадлер прокомментировал поражение своей команды в финале чемпионата мира U17 от сверстников из сборной Португалии (0:1).

«Сразу после матча мы, конечно, были разочарованы. Во втором тайме мы снова показали себя с лучшей стороны. Мы оказали серьёзное сопротивление, но в первом тайме играли слишком пассивно. Наши соперники были лучше нас, нужно быть честными. Мы можем вернуться в Австрию с высоко поднятой головой», — приводит слова Штадлера официальный сайт ФИФА.

27 ноября в Катаре завершился юношеский чемпионат мира по футболу. В финальном матче турнира португальцы одержали победу над австрийцами со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Анисио Кабрала.

