Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси дебютировал за клуб в матче Лиги Европы

Сын главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси дебютировал за клуб в матче Лиги Европы
Комментарии

Шакил ван Перси, сын главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси, дебютировал за клуб в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Селтиком» (1:3).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Уэда – 11'     1:1 Ян – 31'     1:2 Хататэ – 43'     1:3 Нюгрен – 82'    

Форвард вышел на поле на 80-й минуте встречи, сменив Джордана Лотомбу. Шакил ван Перси подписал контракт с «Фейеноордом» в 2025 году. Соглашение рассчитано на три года. Ранее он выступал за молодёжную команду. Шакил присоединился к академии «Фейеноорда» в 2017 году, проведя перед этим два сезона в молодёжной команде «Манчестер Сити».

На данный момент «Фейеноорд» занимает 30-е место в общей таблице Лиги Европы, записав в свой актив три очка. В следующем туре команда встретится с румынским ФКСБ.

Материалы по теме
Чалов и Оздоев рубятся в Лиге Европы! Смотри мультикаст в прямом эфире на «Чемпионате»!
Live
Чалов и Оздоев рубятся в Лиге Европы! Смотри мультикаст в прямом эфире на «Чемпионате»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android