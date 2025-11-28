Сын главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси дебютировал за клуб в матче Лиги Европы
Шакил ван Перси, сын главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси, дебютировал за клуб в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Селтиком» (1:3).
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Уэда – 11' 1:1 Ян – 31' 1:2 Хататэ – 43' 1:3 Нюгрен – 82'
Форвард вышел на поле на 80-й минуте встречи, сменив Джордана Лотомбу. Шакил ван Перси подписал контракт с «Фейеноордом» в 2025 году. Соглашение рассчитано на три года. Ранее он выступал за молодёжную команду. Шакил присоединился к академии «Фейеноорда» в 2017 году, проведя перед этим два сезона в молодёжной команде «Манчестер Сити».
На данный момент «Фейеноорд» занимает 30-е место в общей таблице Лиги Европы, записав в свой актив три очка. В следующем туре команда встретится с румынским ФКСБ.
