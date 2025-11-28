«Мы — поколение высококлассных игроков». Защитник сборной Португалии U17 — о победе на ЧМ

Центральный защитник юношеской сборной Португалии Мартим Челмик высказался по поводу победы своей команды в финале чемпионата мира U17 над сверстниками из сборной Австрии (1:0).

«Мы — поколение высококлассных игроков, и это касается не только тех, кто здесь, но и тех, кто мог бы быть здесь, но не играет. Это многое говорит о качестве португальского футбола», — приводит слова Челмика официальный сайт ФИФА.

27 ноября в Катаре завершился юношеский чемпионат мира по футболу. В финальном матче турнира португальцы одержали победу над австрийцами со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Анисио Кабрала.

