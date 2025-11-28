Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс объяснил, почему остался в «Атлетике», несмотря на предложение «Барселоны»

Нико Уильямс объяснил, почему остался в «Атлетике», несмотря на предложение «Барселоны»
Комментарии

23-летний полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс ответил на вопрос о причинах своего решения остаться игроком басков, имея трансферное предложение от «Барселоны».

«Атлетик» и Бильбао — это всё для меня. Выступление за этот клуб и этот город помогло мне понять ценность работы, скромности и семьи», — приводит слова Уильямса GQ Sports.

В 2025 году представитель Нико Уильямса вёл трансферные переговоры с «Барселоной». В июле 2025 года футболист продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2035 года.

За «Атлетик» выступает старший брат Нико Уильямса — 31-летний нападающий Иньяки Уильямс.

Видео: «Атлетик» отметил победу в Кубке Испании речной прогулкой

Материалы по теме
«Атлетик» Бильбао обыграл «Овьедо» в 12-м туре Ла Лиги благодаря голу Нико Уильямса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android