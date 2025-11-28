Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак рассказал, чем удивило его «Динамо» в матче Кубка России

Тренер «Зенита» Семак рассказал, чем удивило его «Динамо» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игровой схеме «Динамо» (1:0) в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

— Насколько удивила вас игровая схема «Динамо»?
— Удивила, наверное, схема — шесть защитников вышли. Ну, в принципе, мы по составу увидели и понимали, кто, как и где будет действовать, в каких позициях. И, в принципе, справились с той насыщенной обороны «Динамо». Это не мешало нам создавать моменты, но, повторюсь, что конечно немножко не хватило реализации. Хорошие моменты были, один Максим Глушенков мог сегодня хет-трик, наверное, сделать… Но ничего, главное, что ребята стараются, моменты создают, а голы… Они придут. В целом, ещё раз повторюсь, хороший и интересный матч, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

По результатам двух встреч санкт-петербургский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3) и вылетел в Путь регионов. На стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сине-бело-голубые встретятся с калининградской «Балтикой».

Материалы по теме
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android