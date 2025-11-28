Скидки
Радимов высказался о борьбе «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» за чемпионство в Испании

Радимов высказался о борьбе «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» за чемпионство в Испании
Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов прокомментировал чемпионскую гонку в испанской Ла Лиге.

«Четыре или пять туров назад все отдавали чемпионство «Реалу». Сейчас же они опережают «Барселону» только на одно очко. «Атлетико» предрекали чуть ли не борьбу за выживание, а они уже в четырёх очках от первого места. Лидеры будут меняться, как в прошлом году. Не исключаю, что «Атлетико» будет претендовать на что‑то серьёзное», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 32 очками в 13 матчах, при этом в двух последних тура «сливочные» сыграли вничью. Вторую строку турнирной таблицы занимает «Барселона», у которой 31 очко на фоне трёхматчевой победной серии.

На третьем месте с 29 очками и четырёхматчевой победной серией находится «Вильярреал». Четвёртое занимает мадридский «Атлетико», который выиграл пять последних матчей чемпионата и набрал 28 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: Эмоции игроков «Барселоны» после победы в чемпионате Испании

