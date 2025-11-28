«Был антифутбол». Голкипер «Динамо» Лунёв – о матче с «Зенитом» в Кубке России

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал поражение команды в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:1). По результатам двух встреч санкт-петербургский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3) и вылетел в Путь регионов.

«Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол. У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но это не совсем удавалось. Креативного футбола не получилось, какой планировали, но результат добыли, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» встретится со «Спартаком» на стадии полуфинала Пути РПЛ (два матча). «Зенит» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Балтикой».