«Был антифутбол». Голкипер «Динамо» Лунёв – о матче с «Зенитом» в Кубке России

«Был антифутбол». Голкипер «Динамо» Лунёв – о матче с «Зенитом» в Кубке России
Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал поражение команды в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:1). По результатам двух встреч санкт-петербургский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3) и вылетел в Путь регионов.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол. У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но это не совсем удавалось. Креативного футбола не получилось, какой планировали, но результат добыли, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» встретится со «Спартаком» на стадии полуфинала Пути РПЛ (два матча). «Зенит» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Балтикой».

