Андрей Мостовой — о работе ВАР в матче с «Динамо»: был удивлён, что всё так долго

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ситуацию с назначением пенальти, с которого он забил единственный гол в ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0, первая игра 1:3).

— Эпизод с пенальти. Как всё выглядело вашими глазами?

— Полностью уверенность была в пенальти, когда меня коснулись. Не скажу, что подыграл чуть-чуть, просто дал понять, что меня сильно ударили. Был уверен, ждал, пока включится ВАР. Был удивлён, что всё так долго. А когда пошли смотреть, то вообще был уверен, взял сразу мяч, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

На 29-й минуте матча «Динамо» — «Зенит» Андрей Мостовой реализовал пенальти, который был назначен за нарушение правил со стороны защитника бело-голубых Хуана Касереса после видеопросмотра в течение нескольких минут.

Сине-бело-голубые уступили по сумме двух матчей со счётом 2:3 и продолжат борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

