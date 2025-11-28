«Команда почувствовала свободу». Лунёв – об изменениях в «Динамо» при Гусеве

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв рассказал, какие изменения произошли в команде при исполняющем обязанности главного тренера Ролане Гусеве. Напомним, 17 ноября пост главного тренера столичного клуба покинул Валерий Карпин.

— Что изменилось при Гусеве?

— В первую очередь изменились требования. Команда почувствовала уверенность, свободу.

— Вы за то, чтобы Гусев остался главным тренером?

— Конечно, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. В первом матче после ухода Карпина «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в РПЛ со счётом 3:0. После этого команда проиграла «Зениту» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ, но по итогам двух матчей вышла в полуфинал.