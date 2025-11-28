Скидки
Мостовой объяснил причину большого количества упущенных шансов «Зенита» в игре с «Динамо»

Аудио-версия:
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о нереализованных своей командой моментах в ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0, первая игра 1:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— Было очень много моментов у команды. На ваш взгляд, такое количество упущенных шансов — это невезение или что-то другое?
— Мяч и поле очень быстрые, скользкий мяч, принять его было не очень легко. С этим, может быть, что-то связано. Но, конечно, всё равно нужно забивать, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В матче с «Динамо» «Зенит» нанёс 17 ударов по воротам соперника, четыре из них — в створ.

Сине-бело-голубые уступили по сумме двух встреч со счётом 2:3 и продолжат борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

