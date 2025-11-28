«Зенит» в пять раз превзошёл «Динамо» по xG в ответном матче Кубка России

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал статистику ответной игры 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России «Динамо» — «Зенит» (0:1, первая игра 3:1).

«Зенит» создал семь голевых моментов против трёх у московского клуба и нанёс 17 ударов по воротам (четыре в створ) при шести ударах (три в створ) у бело-голубых. По ожидаемым голам xG петербуржцы оформили более чем пятикратное преимущество — 3,62 против 0,72.

Владение мячом также осталось за командой Сергея Семака — 65% на 35%, по числу удачных обводок гости оказались впереди со счётом 31:14. По отборам соперники оформили равенство — по 13. Преимущество по перехватам осталось за подопечными Ролана Гусева — 76:46.

«Зенит» выиграл ответный матч 1:0, но уступил по сумме двух встреч со счётом 2:3 и выбыл в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов).

