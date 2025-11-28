Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» в пять раз превзошёл «Динамо» по xG в ответном матче Кубка России

«Зенит» в пять раз превзошёл «Динамо» по xG в ответном матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал статистику ответной игры 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России «Динамо» — «Зенит» (0:1, первая игра 3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Зенит» создал семь голевых моментов против трёх у московского клуба и нанёс 17 ударов по воротам (четыре в створ) при шести ударах (три в створ) у бело-голубых. По ожидаемым голам xG петербуржцы оформили более чем пятикратное преимущество — 3,62 против 0,72.

Владение мячом также осталось за командой Сергея Семака — 65% на 35%, по числу удачных обводок гости оказались впереди со счётом 31:14. По отборам соперники оформили равенство — по 13. Преимущество по перехватам осталось за подопечными Ролана Гусева — 76:46.

«Зенит» выиграл ответный матч 1:0, но уступил по сумме двух встреч со счётом 2:3 и выбыл в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов).

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: Соболев забил красивый гол на тренировке «Зенита»

Материалы по теме
Мостовой объяснил причину большого количества упущенных шансов «Зенита» в игре с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android