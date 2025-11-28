Мостовой ответил, помнил ли о возможности «Зенита» попасть на «Спартак» или «Балтику» в КР

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, помнил ли во время ответного матча с московским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0, первая игра 1:3) о возможности попасть в следующем раунде на московский «Спартак» в случае победы или калининградскую «Балтику» в случае поражения.

— Еще до игры был понятен турнирный расклад: если Путь РПЛ — то «Спартак», если Путь регионов, то «Балтика». Держали это в голове?

— Нет, не держал.

— Сейчас, когда известно, что в марте нас ждёт кубковый выезд в Калининград, что скажете об этом?

— Будем выигрывать! — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

«Зенит» обыграл «Динамо» в Москве со счётом 1:0, но уступил по сумме двух матчей со счётом 2:3. В марте 20206 года сине-бело-голубые в рамках второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) сыграют на выезде с калининградской «Балтикой».

