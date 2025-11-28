TEAMtalk опубликовал инсайд о будущем Арне Слота в «Ливерпуле» и возможном его сменщике

«Ливерпуль» на данный момент не планирует увольнять главного тренера Арне Слота, сообщает TEAMtalk со ссылкой на высокопоставленный источник в клубе.

По словам инсайдеров, в клубе осознают, что команда переживает непростое время после трагической смерти Диогу Жоты, а также предполагали, что после ухода Юргена Клоппа возможен временный спад результатов. Тем не менее, отмечается, что ситуация может измениться, если серия неудач продолжится и команда проиграет ещё 3–4 матча. В таком случае обсуждение будущего 47-летнего нидерландского специалиста станет более актуальным.

При этом Fenway Sports Group по-прежнему рассматривает текущий сезон как стартовый этап долгосрочного проекта. Отмечается, что игроки сохраняют полную поддержку тренеру, а зимний отрезок сезона станет ключевым для оценки прогресса.

Параллельно TEAMtalk сообщает, что руководство «красных» высоко оценивает бывшего наставника «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Энджа Постекоглу и видит в нём потенциального кандидата, несмотря на трудности, с которыми он сталкивался в «Ноттингеме».

