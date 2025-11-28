Стало известно, какой клуб должен возглавить Юрий Вернидуб

Бывший главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб достиг предварительной договорённости с азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщил журналист Фуад Алакбаров в своих соцсетях.

Ожидается, что Вернидуб прилетит в Баку 29 ноября. По информации источника, «Нефтчи» рассматривал и другие варианты — в числе кандидатов были турецкий специалист Абдулла Авджи и белорусский тренер Виктор Гончаренко.

Последним клубом в карьере Вернидуба был «Кривбасс». Ранее он возглавлял «Зарю», солигорский «Шахтёр» и тираспольский «Шериф», с которым в рамках группового этапа Лиги чемпионом на «Бернабеу» обыграл мадридский «Реал».

