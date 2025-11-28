Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какой клуб должен возглавить Юрий Вернидуб

Стало известно, какой клуб должен возглавить Юрий Вернидуб
Комментарии

Бывший главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб достиг предварительной договорённости с азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщил журналист Фуад Алакбаров в своих соцсетях.

Ожидается, что Вернидуб прилетит в Баку 29 ноября. По информации источника, «Нефтчи» рассматривал и другие варианты — в числе кандидатов были турецкий специалист Абдулла Авджи и белорусский тренер Виктор Гончаренко.

Последним клубом в карьере Вернидуба был «Кривбасс». Ранее он возглавлял «Зарю», солигорский «Шахтёр» и тираспольский «Шериф», с которым в рамках группового этапа Лиги чемпионом на «Бернабеу» обыграл мадридский «Реал».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Материалы по теме
Киевское «Динамо» уволило главного тренера клуба Александра Шовковского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android