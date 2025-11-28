Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ультрас «Омонии» перед игрой Лиги конференций с «Динамо» Киев вывесили флаги России и СССР

Ультрас «Омонии» перед игрой Лиги конференций с «Динамо» Киев вывесили флаги России и СССР
Комментарии

Перед стартом матча Лиги конференций между «Омонией» и киевским «Динамо» ультрас кипрского клуба вывесили на трибунах флаги России и СССР.

Фото: Скрин из соцсетей

После вмешательства стюардов флаг России был снят, однако советский флаг остался на секторе. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0. После данной встречи в отставку был отправлен главный тренер киевского клуба Александр Шовковский.

Фото: Скрин из соцсетей

После четырёх туров «Динамо» занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций, записав в свой актив три очка. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения. «Омония» идёт в таблице 21-й, у неё пять набранных очков.

Необычные названия футбольных клубов

Материалы по теме
Киевское «Динамо» уволило главного тренера клуба Александра Шовковского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android