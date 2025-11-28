Ультрас «Омонии» перед игрой Лиги конференций с «Динамо» Киев вывесили флаги России и СССР

Перед стартом матча Лиги конференций между «Омонией» и киевским «Динамо» ультрас кипрского клуба вывесили на трибунах флаги России и СССР.

Фото: Скрин из соцсетей

После вмешательства стюардов флаг России был снят, однако советский флаг остался на секторе. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0. После данной встречи в отставку был отправлен главный тренер киевского клуба Александр Шовковский.

Фото: Скрин из соцсетей

После четырёх туров «Динамо» занимает 27-е место в общей таблице Лиги конференций, записав в свой актив три очка. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения. «Омония» идёт в таблице 21-й, у неё пять набранных очков.

