Главный тренер молодёжной сборной России выразил надежду на разбан команды в 2026 году

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о гипотетической возможности возвращения команды в международные соревнования.

— Недавно прошла информация, что юношеские и молодёжную сборные могут вернуть в турниры в 2026 году. У вас ещё остаётся надежда на возвращение?

— Мы всё время живём этой надеждой. До последнего верили, что по 2004−2005 году нас всё-таки допустят. И сейчас, естественно, тоже живём и будем жить этой надеждой. Она нас подпитывает и заставляет работать на полную, — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных турниров УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

Видео: Отношения России и МОК