Легенда «Ливерпуля» Каррагер высказался о кризисе клуба и возможной отставке Слота

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг будущего Арне Слота на фоне серии неудачных результатов команды.

«Ливерпуль — не тот клуб, который принимает решения сгоряча. Он почти не похож на большинство европейских команд: здесь главный тренер — фигура номер один, ему дают время. К тому же «Ливерпуль» никогда в истории не увольнял наставника, выигравшего чемпионат — такие тренеры уходили сами, спустя годы.

В выходные, общаясь с болельщиками, я был поражён тем, что обсуждение возможной отставки уже пошло всерьёз. И теперь эта тема, скорее всего, будет только набирать обороты.

Я всегда выступал за то, чтобы поддерживать тренера, потому что сейчас меня больше всего злит поведение игроков. Они меня действительно раздражают. Но в любом клубе наступает момент, когда тренера признают «несостоятельным» и считают, что продолжать в таком виде невозможно.

Лично для меня эта черта ещё не перейдена. Но понимаю, что многие болельщики уже считают иначе», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, клуб проиграл три матча подряд.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте