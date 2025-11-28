Тренер российской молодёжки предложил два альтернативных варианта лимита на легионеров

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Прежде чем рассуждать на тему лимита, нужно понять его цель. Если мы хотим, чтобы молодых игроков стало больше в Премьер-Лиге, то, наверное, ужесточение лимита решит эту задачу. Если же говорить о качестве футбола в Премьер-Лиге, то оно наверняка просядет. Молодёжи, естественно, понадобится время, чтобы заматереть и выйти на уровень футбола условных Кисляка с Батраковым. Тут вопрос временных рамок: насколько быстро мы хотим этих целей достичь — за год, два, три или пять лет? Не поставив эти задачи правильно, наверное, и сам лимит сложно обсуждать.

Если же мы в принципе хотим понять, насколько лимит как инструмент эффективен, наверное, не должно быть полумер. Он должен быть либо очень жёсткий: закрываем дорогу иностранцам и оставляем, например, три человека в заявке. И тогда футбол будет для наших людей, а не для легионеров, как сейчас. Либо, наоборот, снимаем все ограничения и ставим на естественное развитие. Тогда, наверное, мы сможем увидеть, какие именно шаги должны совершать в подготовке спортивного резерва, чтобы устранить недочёты и выиграть конкуренцию на рынке», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В настоящий момент в РПЛ действует формула лимита на легионеров «13 в заявке, восемь на поле». Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв высказывался о необходимости ужесточения лимита.

