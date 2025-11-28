Скидки
Главная Футбол Новости

Алонсо сделал заявление о перспективах Лунина в «Реале» после 3-х голов от «Олимпиакоса»

Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился впечатлениями о выступлении вратаря Андрея Лунина после победы над «Олимпиакосом» в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов (4:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8'     1:1 Мбаппе – 22'     1:2 Мбаппе – 24'     1:3 Мбаппе – 29'     2:3 Тареми – 52'     2:4 Мбаппе – 60'     3:4 Эль-Кааби – 81'    

«Он обладает отличным характером и всегда готов к игре. Он подтверждал это на протяжении всей своей карьеры, и мы очень в него верим. Лунину удаётся прекрасно справляться с ролью игрока, который должен быть готов в любой момент.

Жаль, что он пропустил три мяча, но при этом он придавал команде спокойствие и уверенность. Мы рассчитываем на него, когда это необходимо, и он будет играть», — приводит слова тренера клубный сайт.

Напомним, эта игра была для Лунина второй в текущем сезоне.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

