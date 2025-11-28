Алонсо сделал заявление о перспективах Лунина в «Реале» после 3-х голов от «Олимпиакоса»
Поделиться
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился впечатлениями о выступлении вратаря Андрея Лунина после победы над «Олимпиакосом» в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов (4:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Шикинью – 8' 1:1 Мбаппе – 22' 1:2 Мбаппе – 24' 1:3 Мбаппе – 29' 2:3 Тареми – 52' 2:4 Мбаппе – 60' 3:4 Эль-Кааби – 81'
«Он обладает отличным характером и всегда готов к игре. Он подтверждал это на протяжении всей своей карьеры, и мы очень в него верим. Лунину удаётся прекрасно справляться с ролью игрока, который должен быть готов в любой момент.
Жаль, что он пропустил три мяча, но при этом он придавал команде спокойствие и уверенность. Мы рассчитываем на него, когда это необходимо, и он будет играть», — приводит слова тренера клубный сайт.
Напомним, эта игра была для Лунина второй в текущем сезоне.
Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
06:45
-
06:45
-
05:48
-
05:41
-
05:28
-
05:27
-
05:23
-
05:03
-
04:46
-
04:40
-
04:35
-
03:55
-
03:47
-
03:19
-
02:39
-
02:06
-
02:03
-
01:53
-
01:46
-
01:45
-
01:33
-
01:19
-
01:11
-
01:03
-
01:02
-
01:02
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:45
-
00:31
-
00:26
-
00:16