Алонсо сделал заявление о перспективах Лунина в «Реале» после 3-х голов от «Олимпиакоса»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился впечатлениями о выступлении вратаря Андрея Лунина после победы над «Олимпиакосом» в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов (4:3).

«Он обладает отличным характером и всегда готов к игре. Он подтверждал это на протяжении всей своей карьеры, и мы очень в него верим. Лунину удаётся прекрасно справляться с ролью игрока, который должен быть готов в любой момент.

Жаль, что он пропустил три мяча, но при этом он придавал команде спокойствие и уверенность. Мы рассчитываем на него, когда это необходимо, и он будет играть», — приводит слова тренера клубный сайт.

Напомним, эта игра была для Лунина второй в текущем сезоне.

