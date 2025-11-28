Скидки
Радимов оценил шансы «Барселоны» на крупную победу над «Алавесом» в Ла Лиге

Радимов оценил шансы «Барселоны» на крупную победу над «Алавесом» в Ла Лиге
Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о шансах «Барселоны» оформить крупную победу в домашнем матче 14-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом».

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Алавес» упрётся и даже сможет забить. «Барса» в каждой игре позволяет это сделать сопернику. А вот забьёт ли она сама четыре‑пять? Сильно сомневаюсь. Одержать крупную победу каталонцам будет тяжело», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, набрав 31 очко в 13 матчах на фоне трёхматчевой победной серии. Отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет одно очко. «Алавес» с 15 очками находится на 14-м месте.

Видео: Эмоции игроков «Барселоны» после победы в чемпионате Испании

