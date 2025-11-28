Скидки
Владислав Радимов назвал клуб, который считает будущим чемпионом Италии

Экс-полузащитник «Зенита» и «Сарагосы» Владислав Радимов рассказал, какой итальянский клуб видит победителем Серии А в сезоне-2025/2026.

«Милан» сейчас восстанавливается. Они взяли тех, кого им не хватало в завершающей стадии. У команды есть потенциал. Мне кажется, что «Милан» станет чемпионом Италии», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионскую гонку в итальянской Серии А возглавляет «Рома», набравшая 27 очков в 12 матчах. По 25 очков в активе «Милана» и «Наполи», по 24 очка набрали «Интер» и «Болонья». Шестое место с 21 очком занимает «Комо», 20 очков и седьмая строчка таблицы у «Ювентуса».

