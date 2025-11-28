Скидки
El Chiringuito сообщил о возможном уходе Флика из «Барселоны» и вариантах на его замену

El Chiringuito сообщил о возможном уходе Флика из «Барселоны» и вариантах на его замену
В «Барселоне» растёт неопределённость относительно будущего Ханс-Дитера Флика, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, вероятность ухода немецкого тренера после сезона выше, чем продолжения сотрудничества. Флик испытывает сильное давление из-за нестабильных результатов команды и считает часть критики несправедливой.

Ситуацию усугубляют напряжённые отношения с рядом игроков, в частности с Ламином Ямалем и Робертом Левандовским.

Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деко уже рассматривают возможные варианты замены. Главный фаворит — Луис Энрике, однако «ПСЖ» не планирует его отпускать. Второй кандидат — Сеск Фабрегас, который впечатляет работой с «Комо» и всё больше привлекает внимание каталонцев.

