Главный тренер молодёжной сборной России оценил перспективы Батракова и Кисляка в Европе

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о том, стоит ли 20-летнему атакующему полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову и его сверстнику опорному хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку покидать Мир РПЛ ради зарубежного чемпионата.

«Если их позовут играть в более конкурентной среде, наверное, такой вызов спортсмены должны принимать, не боясь и смело. Но сегодня они растут и в Премьер-Лиге. Оба постоянно играют в своих коллективах, в окружении достаточно сильных футболистов. И в «Локомотиве», и в ЦСКА есть игроки, у которых эти ребята ещё могут поучиться и за счёт этого прогрессировать. И против них выходят оппоненты, которых тоже нужно обыгрывать.

Я думаю, что их рост не закончился и они точно ещё не достигли того статуса, когда явно переросли лигу, и им срочно надо уходить, пока не началась стагнация. Поэтому я бы не спешил их отправлять лишь бы куда. Нужно понимать, какая команда, чемпионат. Мы же видим пример того же Захаряна, у которого не всё в Испании складывается.

Сейчас они заматереют и, надеюсь, через пару лет будут лучшими здесь по всем показателям. Тогда, наверное, к этому шагу можно будет вернуться более конкретно и предметно», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

