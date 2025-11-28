Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Англии озвучили результаты теста Михаила Мудрика на детекторе лжи по приёму допинга

В Англии озвучили результаты теста Михаила Мудрика на детекторе лжи по приёму допинга
Аудио-версия:
Комментарии

Британский портал Daily Mail опубликовал материал о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, который временно отстранён от игр из-за скандала с допингом.

По информации издания, Мудрик прошёл тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества. Результаты теста подтвердили невиновность украинского футболиста.

Напомним, впервые информация, что в организме Михаила Мудрика были обнаружены следы допинга, появилась ещё в середине декабря прошлого года. С тех пор по неизвестным причинам либо не были проведены, либо не обнародованы анализы пробы B, на открытии которой настаивали сам футболист и его окружение. В случае подтверждения нарушений Мудрику грозит дисквалификация до четырёх лет.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
«Челси» возобновил контакты с представителями вратаря «Милана» Мика Меньяна — Тавольери
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android