«Зенит» вылетел в Путь регионов, Царукяну не дали титульный бой в UFC. Главное к утру
Московское «Динамо» обыграло «Зенит» по сумме двух матчей в Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выбило петербуржцев в Путь регионов, первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян не получил титульный бой, МОК допустил выигравших квалификацию российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаду-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Зенит» победил «Динамо», но не смог выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
- Гэтжи и Пимблетт подерутся за временный титул в лёгком весе на UFC 324.
- МОК допустил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026.
- Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324.
- Арман Царукян отреагировал на анонсы UFC и решение не давать ему титульный бой c Топурией.
- Определились все пары 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.
- L'Équipe опубликовал информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».
- Определились все пары второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.
- Португалия выиграла чемпионат мира U17, Бразилия уступила в матче за третье место.
- Ультрас «Омонии» перед игрой Лиги конференций с «Динамо» Киев вывесили флаги России и СССР.
- «Ювентус» и «Милан» нацелились на шестикратного чемпиона Англии — Calciomercato.
- НХЛ включила двух россиян в список претендентов на «Везину» после 1-й четверти регулярки.
- Один россиянин вошёл в список претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ.
- Дубль Ружички помог «Спартаку» победить «Автомобилист» в Москве.
