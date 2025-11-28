«Зенит» вылетел в Путь регионов, Царукяну не дали титульный бой в UFC. Главное к утру

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» по сумме двух матчей в Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выбило петербуржцев в Путь регионов, первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян не получил титульный бой, МОК допустил выигравших квалификацию российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаду-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».