Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Équipe опубликовал информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ»

L'Équipe опубликовал информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ»
Комментарии

«ПСЖ» начал подготовку к трансферному окну января 2026 года, сообщает L'Équipe.

По информации источника, в клубе всерьёз рассматривают вариант, при котором зимой не будет совершено ни одного трансфера. Из возможных уходов обсуждаются лишь два игрока — Матвей Сафонов и Лукас Бералдо. Оба футболиста недовольны своим положением и жалуются на недостаток игровой практики.

После внутреннего анализа руководство клуба считает текущий состав достаточно сильным и хочет дать больше игрового времени молодым игрокам. Таким образом, единственные трансферы могут быть сделаны только на выход.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

Материалы по теме
Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android