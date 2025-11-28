Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: думаю, чтобы побеждать крупнее, нужно больше забивать

Сергей Семак: думаю, чтобы побеждать крупнее, нужно больше забивать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нереализованных сине-бело-голубыми моментах в ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0, первая игра 1:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Постарались сегодня сыграть хорошо для того, чтобы выиграть. И мы выиграли, но этого счёта не хватило. Могли забить больше, но немножко не хватило сегодня реализации. Моменты были убойные! Я думаю, что для того, чтобы побеждать крупнее, нужно больше забивать. Мы в первом тайме не использовали хорошие моменты, соперник был немножко поудачливее, мастерства выше в этих моментах оказалось. В первом матче могли выиграть. Но это футбол, ничего страшного. Будем готовиться к матчам чемпионата для того, чтобы хорошо завершить эту часть сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче с «Динамо» «Зенит» нанёс 17 ударов по воротам соперника, четыре из них — в створ, и в пять раз превзошёл московский клуб по ожидаемым голам xG — 3,62 против 0,72.

Сине-бело-голубые уступили по сумме двух встреч со счётом 2:3 и продолжат борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: Кержаков сравнил «Зенит» Спаллетти и Семака

Материалы по теме
«Зенит» в пять раз превзошёл «Динамо» по xG в ответном матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android