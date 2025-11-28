Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Семак раскритиковал вышедших на замену в матче с «Динамо» Соболева и Лусиано

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак критически высказался об игроках, вышедших на замену в ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0, первая игра 1:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Наверное, больше немножко ждали от вышедших на замену, что всё-таки добавят именно остроты, и те подходы, которые были, чтобы у нас больше насытили штрафную площадь. И Соболев, и Лусиано — те игроки, которые должны быть в штрафной площади, как раз открываться под те передачи и врывания наших полузащитников и защитников, которых было достаточно много. Но я думаю, что немножко не хватило именно этой остроты, которая привела бы к голу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче с «Динамо» Сергей Семак выпустил на замену нападающего Александра Соболева на 63-й минуте, нападающего Лусиано Гонду и защитника Романа Вегу на 77-й минуте, а также полузащитника Александра Ерохина на 88-й минуте.

Видео: Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»

Сергей Семак: думаю, чтобы побеждать крупнее, нужно больше забивать
