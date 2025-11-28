Сергей Семак раскритиковал вышедших на замену в матче с «Динамо» Соболева и Лусиано

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак критически высказался об игроках, вышедших на замену в ответном матче с московским «Динамо» в 1/4 финала верхней сетки (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (1:0, первая игра 1:3).

«Наверное, больше немножко ждали от вышедших на замену, что всё-таки добавят именно остроты, и те подходы, которые были, чтобы у нас больше насытили штрафную площадь. И Соболев, и Лусиано — те игроки, которые должны быть в штрафной площади, как раз открываться под те передачи и врывания наших полузащитников и защитников, которых было достаточно много. Но я думаю, что немножко не хватило именно этой остроты, которая привела бы к голу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче с «Динамо» Сергей Семак выпустил на замену нападающего Александра Соболева на 63-й минуте, нападающего Лусиано Гонду и защитника Романа Вегу на 77-й минуте, а также полузащитника Александра Ерохина на 88-й минуте.

