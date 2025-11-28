Скидки
Расписание матчей 12-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 ноября, матчем «Боруссия» Мёнхенгладбах — «РБ Лейпциг» стартует 12-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 12-го тура Бундеслиги (время — московское):

28 ноября, пятница:

22:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «РБ Лейпциг».

29 ноября, суббота:

17:30. «Вердер» — «Кёльн»;
17:30. «Унион» — «Хайденхайм»;
17:30. «Хоффенхайм» — «Аугсбург»;
17:30. «Бавария» — «Санкт-Паули»;
20:30. «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.

30 ноября, воскресенье:

17:30. «Гамбург» — «Штутгарт»;
19:30. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»;
21:30. «Фрайбург» — «Майнц».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 31 очко за 11 матчей.

