Расписание матчей 12-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 ноября, матчем «Боруссия» Мёнхенгладбах — «РБ Лейпциг» стартует 12-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 12-го тура Бундеслиги (время — московское):
28 ноября, пятница:
22:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «РБ Лейпциг».
29 ноября, суббота:
17:30. «Вердер» — «Кёльн»;
17:30. «Унион» — «Хайденхайм»;
17:30. «Хоффенхайм» — «Аугсбург»;
17:30. «Бавария» — «Санкт-Паули»;
20:30. «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.
30 ноября, воскресенье:
17:30. «Гамбург» — «Штутгарт»;
19:30. «Айнтрахт» — «Вольфсбург»;
21:30. «Фрайбург» — «Майнц».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 31 очко за 11 матчей.