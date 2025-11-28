Расписание матчей 21-го тура Первой лиги — 2025/2026

В пятницу, 28 ноября, стартует 21-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 21-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 21-го тура Первой лиги (время — московское)

Пятница, 28 ноября:

19:00. «Черноморец» – «Шинник».

Суббота, 29 ноября:

13:00. «Сокол» – «СКА-Хабаровск»;

14:00. «Чайка» – «Уфа»;

14:00. «Волга» Ульяновск – «Урал»;

Воскресенье, 30 ноября:

11:30. «Енисей» – «Ротор»;

17:00. «Спартак» Кострома – «Торпедо» Москва;

17:00. «Арсенал» Тула – «Нефтехимик»;

18:00. «Факел» – «Челябинск»;

Понедельник, 1 декабря:

19:00. «Родина» – «КАМАЗ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).