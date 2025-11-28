Расписание матчей 21-го тура Первой лиги — 2025/2026

В пятницу, 28 ноября, стартует 21-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 21-го тура второго по силе российского дивизиона.
Расписание матчей 21-го тура Первой лиги (время — московское)
Пятница, 28 ноября:
19:00. «Черноморец» – «Шинник».
Суббота, 29 ноября:
13:00. «Сокол» – «СКА-Хабаровск»;
14:00. «Чайка» – «Уфа»;
14:00. «Волга» Ульяновск – «Урал»;
Воскресенье, 30 ноября:
11:30. «Енисей» – «Ротор»;
17:00. «Спартак» Кострома – «Торпедо» Москва;
17:00. «Арсенал» Тула – «Нефтехимик»;
18:00. «Факел» – «Челябинск»;
Понедельник, 1 декабря:
19:00. «Родина» – «КАМАЗ».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).