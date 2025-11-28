Сергей Семак: мы за эти полгода уже устали видоизменять схемы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о планах сине-бело-голубых на зимние сборы и зимнее трансферное окно.

— Вопрос про предстоящие зимние сборы. Планируете ли вы как-то видоизменить игровую схему или изменить роли футболистов, чтобы интегрировать новичков, которых приобрели летом, более удачно, поискать какие-то тактические другие варианты?

— Да мы за эти полгода уже устали видоизменять схемы, исходя из игроков и их состояния. Все в разном состоянии приехали. Где-то моменты, которые мы не смогли решить, где-то наоборот, нужно балансировать. Конечно, и возможность зимой будет, и мы посмотрим насколько. Мы ставим цели и задачи на каждое трансферное окно, что нам нужно сделать, как нам нужно улучшить игру. Мы понимаем, как мы хотим играть, но не всегда получается. До перерыва нужно сыграть две игры, как раз можем и сыграться. Но у нас уже есть понимание возможностей пришедших игроков, как их лучше использовать. Есть понимание, что нам нужно усилить в нашей игре, какие укрепить позиции, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

27 ноября в выездном ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» «Зенит» одержал победу со счётом 1:0, которая не позволила ему выйти в полуфинал (первый матч 1:3). Сине-бело-голубые уступили по сумме двух встреч со счётом 2:3 и продолжат борьбу за Кубок России в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где их следующим соперником станет калининградская «Балтика».

