Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, пройдёт первый матч 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 28 ноября (время московское):

19:00. «Черноморец» — «Шинник».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очков. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак». На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и московское «Торпедо» (18).