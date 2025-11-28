Расписание матчей 14-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 ноября, матчем «Хетафе» — «Эльче» стартует 14-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей 14-го тура Ла Лиги.
Расписание матчей 14-го тура чемпионата Испании (время московское)
Пятница, 28 ноября:
23:00. «Хетафе» – «Эльче».
Суббота, 29 ноября:
16:00. «Мальорка» – «Осасуна»;
18:15. «Барселона» – «Алавес»;
20:30. «Леванте» – «Атлетик» Бильбао;
23:00. «Атлетико» Мадрид – «Овьедо».
Воскресенье, 30 ноября:
16:00. «Реал Сосьедад» – «Вильярреал»;
18:15. «Севилья» – «Бетис»;
20:30. «Сельта» – «Эспаньол»;
23:00. «Жирона» – «Реал» Мадрид.
Понедельник, 1 декабря:
23:00. «Райо Вальекано» – «Валенсия».
Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал» (32 очка), на второй строчке располагается «Барселона» (31). Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (29).