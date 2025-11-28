ФНЛ представила «Руководство инвестора футбольного клуба»

Футбольная Национальная Лига на официальном сайте представила «Руководство инвестора футбольного клуба».
«Футбольная Национальная Лига ставит перед собой стратегическую цель по созданию среды для устойчивого развития футбола и планомерного расширения географии, способствуя появлению профессиональных футбольных клубов, особенно в регионах, где таковых ещё нет.
В связи с этим мы подготовили «Руководство инвестора футбольного клуба», чтобы раскрыть для потенциальных инвесторов – предпринимателей, представителей корпораций и регионов — специфику профессионального футбола, показать его возможности и образ будущего.
Данный материал должен повысить осведомлённость о реалиях функционирования футбольного клуба и стать основой для взвешенного решения в части инвестиций в футбольные клубы.
В «Руководстве Инвестора» представили:
— Портреты клубов ФНЛ: как зарабатывают, сколько тратят и для кого играют
— Тренды, определяющие российский футбол сегодня
— Примеры успешных проектов и бюджет выхода в элиту
— Специфику управления футбольным клубом и типичные ошибки инвестора
— Выгоды и источники поддержки инвестора», — написано в сообщении.