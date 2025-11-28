Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 14-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 ноября, матчем «Метц» — «Ренн» стартует 14-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 14-го тура Лиги 1 (время московское)

Пятница, 28 ноября:

22:45. «Метц» – «Ренн».

Суббота, 29 ноября:

19:00. «Монако» – «ПСЖ»;

21:00. «Париж» – «Осер»;

23:05. «Марсель» – «Тулуза»;

Воскресенье, 30 ноября:

17:00. «Страсбург» – «Брест»;

19:15. «Анже» – «Ланс»;

19:15. «Лорьян» – «Ницца»;

19:15. «Гавр» – «Лилль»;

22:45. «Лион» – «Нант».

Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «ПСЖ», набравший 30 очков. На второй строчке располагается «Марсель» (28), тройку лидеров замыкает «Ланс» (28).