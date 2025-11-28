Главный тренер молодёжной сборной России объяснил спад в карьере Сергея Пиняева

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о ситуации с 21-летним вингером московского «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Если игрок травмируется, ясно, что ему сейчас не до прогресса. После таких серьёзных повреждений, как у Серёги, задача номер один — вернуться к тому, где ты был, а потом уже говорить о следующих шагах», — сказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне на счету Сергея Пиняева семь матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в том числе четыре в чемпионате России, и один забитый гол. Начало сезона-2025/2026 Пиняев практически полностью пропустил из-за мышечной травмы.

