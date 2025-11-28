Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 ноября, матчем «Комо» — «Сассуоло» стартует 13-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 13-го тура Серии А (время — московское):

28 ноября, пятница:

22:45. «Комо» — «Сассуоло».

29 ноября, суббота:

17:00. «Дженоа» — «Верона»;

17:00. «Парма» — «Удинезе»;

20:00. «Ювентус» — «Кальяри»;

22:45. «Милан» — «Лацио».

30 ноября, воскресенье:

14:30. «Лечче» — «Торино»;

17:00. «Пиза» — «Интер»;

20:00. «Аталанта» — «Фиорентина»;

22:45. «Рома» — «Наполи».

1 декабря, понедельник:

22:45. «Болонья» — «Кремонезе».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Рома», набрав 27 очков за 12 матчей.