Расписание матчей 13-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 28 ноября, матчем «Комо» — «Сассуоло» стартует 13-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 13-го тура Серии А (время — московское):
28 ноября, пятница:
22:45. «Комо» — «Сассуоло».
29 ноября, суббота:
17:00. «Дженоа» — «Верона»;
17:00. «Парма» — «Удинезе»;
20:00. «Ювентус» — «Кальяри»;
22:45. «Милан» — «Лацио».
30 ноября, воскресенье:
14:30. «Лечче» — «Торино»;
17:00. «Пиза» — «Интер»;
20:00. «Аталанта» — «Фиорентина»;
22:45. «Рома» — «Наполи».
1 декабря, понедельник:
22:45. «Болонья» — «Кремонезе».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Рома», набрав 27 очков за 12 матчей.