Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 13-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, матчем «Комо» — «Сассуоло» стартует 13-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 13-го тура Серии А (время — московское):

28 ноября, пятница:

22:45. «Комо» — «Сассуоло».

29 ноября, суббота:

17:00. «Дженоа» — «Верона»;
17:00. «Парма» — «Удинезе»;
20:00. «Ювентус» — «Кальяри»;
22:45. «Милан» — «Лацио».

30 ноября, воскресенье:

14:30. «Лечче» — «Торино»;
17:00. «Пиза» — «Интер»;
20:00. «Аталанта» — «Фиорентина»;
22:45. «Рома» — «Наполи».

1 декабря, понедельник:

22:45. «Болонья» — «Кремонезе».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Рома», набрав 27 очков за 12 матчей.

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Ак Барс» — СКА в КХЛ, биатлон, Формула-1 и футбол
Топ-события пятницы: «Ак Барс» — СКА в КХЛ, биатлон, Формула-1 и футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android