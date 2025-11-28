Тренер молодёжной сборной России высказался о сравнениях 17-летнего Шилова с Аршавиным

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал сравнения 17-летнего вингера петербургского «Зенита» Вадима Шилова с экс-нападающим сине-бело-голубых и национальной команды Андреем Аршавиным.

«Наверное, что-то общее есть. Тоже такой дерзкий, наглый — по-хорошему, по-спортивному. Лезет один в один обыгрывать, создавая преимущество для себя и для команды. С точки зрения атакующих действий точно много схожего, но эта позиция в принципе требует от игрока действовать в такой манере. А с точки зрения характера и каких-то психологических свойств мне пока сложно оценивать, потому что я с ним не работал и не так хорошо его знаю», — рассказал Шабаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Вадим Шилов сыграл в восьми матчах во всех турнирах за взрослый состав «Зенита» (из них три — в Мир РПЛ) и отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей в Кубке России. 21 ноября официальный телеграм-канал петербуржцев объявил, что Шилов получил серьёзное повреждение крестообразной связки.

