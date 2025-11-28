Объявлены судейские назначения на матчи 21-го тура Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 21-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Черноморец» — «Шинник»: Антон Сидорин (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Рубен Миранцев (Москва);

«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Александр Приходько (Москва), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Волга» — «Урал»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Филипп Яковлев(Москва);

«Чайка» — «Уфа»: Андрей Прокопов (Ярославль) – Евгений Синянский (Ярославль), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов), делегат – Антон Воронцов(Москва);

«Енисей» — «Ротор»: Максим Перезва (Раменское) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область);

«Спартак» Кострома – «Торпедо»: Никита Новиков (Петрозаводск) – Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Сергей Федотов (Павлово), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Арсенал» — «Нефтехимик»: Вера Опейкина (Сочи) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Факел» — «Челябинск»: Игорь Капленков (Москва) – Ярослав Калиниченко (Пермь), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Родина» — «КАМАЗ»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Федор Валявин (Саратов), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Ваге Чичилян (Бронницы), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва).