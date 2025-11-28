«Академия — это прикрытие, босс рулить будет». Бубнов — об Овчинникове в «Локомотиве»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал назначение экс-голкипера сборной России Сергея Овчинникова на должность руководителя академии московского «Локомотива».

«Там же ещё появился босс. Академия — это прикрытие. Босс — это очень сильная единица теневая, босс рулить будет. И я думаю, Ротенберг без совета с боссом… Он его для этого и взял.

Ротенберг — максимально адекватный человек? Все так говорят, и слава богу. Думаете, сейчас с Сёминым советоваться не будут? (Смеётся.) Ещё как, это его отец в футболе — Ротенберга.

Поэтому в Локомотиве там всё в порядке, не то что в «Динамо», в «Спартаке». Там всё в порядке, так что не переживайте. При определённых условиях могут и за чемпионство побороться. Во всяком случае, за тройку точно будут бороться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».