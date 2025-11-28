Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 17-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 17-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 29 ноября, стартует 17-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 17-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 17-го тура РПЛ (время — московское)

29 ноября (суббота)

  • 14:00. «Акрон» – «Пари НН»;
  • 16:30. ЦСКА – «Оренбург»;
  • 19:30. «Балтика» – «Спартак»;

30 ноября (воскресенье)

  • 14:00. «Краснодар» – «Крылья Советов»;
  • 16:30. «Ахмат» – «Динамо»;
  • 16:30. «Ростов» – «Локомотив»;
  • 19:00. «Зенит» – «Рубин»;

1 декабря (понедельник)

  • 19:30. «Сочи» – «Динамо» (Махачкала).

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка после 16 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 33 очка по итогам 16 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 33 очка. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
На «золотую» гонку в РПЛ влияет лондонский «Арсенал». «Спартак» и «Краснодар» подтвердят
На «золотую» гонку в РПЛ влияет лондонский «Арсенал». «Спартак» и «Краснодар» подтвердят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android