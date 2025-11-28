Расписание матчей 17-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

Завтра, 29 ноября, стартует 17-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 17-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 17-го тура РПЛ (время — московское)

29 ноября (суббота)

14:00. «Акрон» – «Пари НН»;

16:30. ЦСКА – «Оренбург»;

19:30. «Балтика» – «Спартак»;

30 ноября (воскресенье)

14:00. «Краснодар» – «Крылья Советов»;

16:30. «Ахмат» – «Динамо»;

16:30. «Ростов» – «Локомотив»;

19:00. «Зенит» – «Рубин»;

1 декабря (понедельник)

19:30. «Сочи» – «Динамо» (Махачкала).

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка после 16 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 33 очка по итогам 16 игр. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 33 очка. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Сочи» (8).